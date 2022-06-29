中研院兼任研究員何美鄉近日發文指出，除了針對高危險群，如果在今年冬天以前尚未被感染的民眾，在冬天前也應該接種第4劑；也有醫師指出，如果BA.4、BA.5進入台灣且提升重症率，就應開放全民施打第4劑。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎則認為，目前研究認為健康族群打第4劑保護效果有限。

國內目前針對65歲以上、免疫低下或不全、長照機構住民、醫護人員開放接種第4劑；為因應Omicron亞型BA.4、BA.5新型變異株，7月1日起也將開放機場港埠、居家檢疫、航空機組員、機構及社福照護系統人員開打第4劑。

何美鄉認為，除了高危險族群之外，今年冬天之前尚未被感染過的民眾，可在冬季來臨前施打第4劑疫苗。北市聯醫中興院區整合醫學照護科醫師姜冠宇也曾指出，萬一BA.4、BA.5進來，重症率有所提升，如果又爭取不到次世代疫苗，就應該使用現有疫苗開放全民接種第4劑。

李秉穎對此表示，根據以色列研究，全民接種第4劑的結果發現，如果有重症風險因素或潛在疾病者，可提高保護效果，而健康人打第4劑的保護效果相當有限；因此目前建議高風險族群接種，至於醫護人員在內的一般民眾，可按照個人意願去打。

儘管目前尚未開放全民接種第4劑，但民眾相當關心，未來是否需要繼續打第5、6劑？李秉穎認為須根據疫苗實證發展，例如以後可能出現次世代新冠疫苗，對於變異病毒有比較好的免疫反應，說不定就會再考慮打其他劑次。