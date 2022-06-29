參觀台南市佳里蕭壠文化園區藝陣館，可獲得限量宮廟平安符、香火袋，周周有新款。(台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真)

參觀台南市佳里蕭壠文化園區藝陣館，可獲得限量宮廟平安符、香火袋，周周有新款。(劉秀芬攝)

參觀台南市佳里蕭壠文化園區藝陣館，可獲得限量宮廟平安符、香火袋，周周有新款。(台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市美術館推出「亞洲的地獄與幽魂」特展引爆參觀潮，佳里蕭壠文化園區也搭上話題，「台南藝陣館」上周末兩日參觀人數暴增至5000人，園區也與鄰近多家宮廟合作，提供各式平安符、香火袋，周周換款式，29日開始發放，一早來參觀民眾拿到西港慶安宮香火袋，都十分開心。

園區小編搭上台南市美術館展覽話題，在臉書為「台南藝陣館」宣傳，「聽說台南美術館出現一堆鬼怪，但作為眾神之都的台南沒在怕的」，蕭壠藝陣館有家將們、十二婆姐、神明替大家免費提供收驚服務，上周末成功吸引遊客來「收驚」，遊客數是以往周末的2倍多。

園區也宣布與臨近宮廟合作，每天贈送限量平安符、香火袋，首波合作宮廟有佳里金唐殿、佳里興震興宮、佳里三五甲鎮山宮、吉興堂、西港慶安宮，其他南鯤鯓代天府、鹿耳門天后宮、台南土城正統鹿耳門聖母廟等更多廟宇也正在洽談中。

園區表示，「台南藝陣館」主題展館為常設館，去年11月重新規畫推出「雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地」展覽，在陣頭與傳統廟宇文物上，與三五甲鎮山宮吉興堂家將合作，商借八家將的頭盔、服裝與法器道具展示，另亦展示蕭壠典藏文物如獅頭、十二婆姐。

此外，還有結合傳統陣頭技藝表演與動畫效果的浸潤式影像與空間體驗劇場，更邀請青年設計師謝永晟操刀，繪製20組用色強烈大膽的視覺意象海報，兼容傳統與現代的風格，展現藝陣之美。

園區周一、二休館，29日一開館，即有多位民眾前往參觀，開心領到慶安宮香火袋，一名從嘉義遠道而來遊客說，最近看了臉書宣傳，才知道蕭壠文化園區有藝陣館，有空就先過來觀賞，至於「亞洲的地獄與幽魂」特展，等過一陣子人潮較少再去參觀。