北榮醫院血液腫瘤醫學部醫師陳三奇表示，一名50多歲低收入戶男子，是4名孩子的爸爸，更是家中經濟支柱，不幸罹患罕見癌症開刀又再度復發，好不容易治療的藥物在台核准上市，一次費用高達13萬，但藥物效果顯著，令陳三奇不忍心放棄，盼外界能伸手幫助男子，「我捨不得他放棄。」

陳三奇近日於個人臉書粉專指出，一名50多歲的男子，為低收入戶，育有4名子女，最大才國中，是家中的經濟支柱，兩年前不幸罹患罕見癌症，沒想到開刀半年後又再度復發，癌細胞更移轉到肺部，已是第四期，無法再開刀，陳三奇為幫助男子康復，搜尋國際期刊文獻，卻沒有找到任何可以治療的藥物，只能勉強使用化療藥物。

陳三奇建議男子花錢做基因檢測，幸運從中找到可以標靶治療的藥物，卻也讓陳三奇憂心地說「這也是苦惱的開始」，因為使用一次標靶藥物就要數萬元，雖然在醫師好友的幫助下，提供男子只需支付少少的費用，兩三個月下來，腫瘤似乎有長慢一些，但仍持續變大。

陳三奇表示，為了控制男子病情，到處打聽該藥物的臨床試驗資格，可惜男子都不符合條件，在他感到扼腕時，該藥物在台灣核准上市了，但剛核准的新藥，在沒有健保給付下，一次治療費用高達13萬，男子卻說「借錢也要做，全家只靠我一個人，若我不幸走了，孩子該怎麼辦？」

陳三奇說，由於治療藥物費用太高，他擔憂會加重男子的經濟負擔，「患者的藥物療效非常顯著，實在讓我捨不得他放棄」。陳三奇發起募款，希望有餘力的網友能夠幫助男子，「麻煩大家私訊我，我會提供捐款方式，捐款後也能拿到捐款收據。」