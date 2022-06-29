為整合中央地方資源，打造馬祖在地品牌，「馬祖觀光圈產業聯盟」今（29）日正式啟動。交通部長王國材表示，馬祖景點具備國際潛力，疫後勢必是重點觀光目的地，對馬祖的未來觀光發展充滿期待。

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處今天以「馬祖野吧(馬祖好厲害)」為主軸，號召四鄉五島代表領袖及在地業者，在南竿遊客中心，宣布馬祖觀光圈產業聯盟正式啟動，要打造全台唯一觀光藝術島，建立經營觀光圈品牌。

交通部長王國材、觀光局長張錫聰、連江縣長劉增應、立委陳雪生以及馬祖管理處處長方正光都受邀出席，共同見證屬於馬祖的歷史性一刻。王國材強調，馬祖有四鄉五島，景點具備國際潛力，交通部十分重視，努力推動馬祖觀光及交通發展。

王國材指出，馬祖聯外交通持續完善，新開航的南北之星從台北港到南竿的航程只需三小時，加上預計明年四月打造完成的台馬之星，以及未來有開航計畫的華信航空，來訪遊客將有更多選擇。

張錫聰說，馬祖今年首度結合縣政府與文化總會、馬祖管理處舉辦第一次的馬祖國際藝術島，透過藝術轉化地方故事、文化及歷史，更開啟地方的對話，從這點感受到馬祖的軟實力正在醞釀，等待爆發一刻。

張錫聰表示，馬祖除了戰地風情和老酒麵線，還有無限可能性，透過深度之旅能凸顯在地特色，不僅跟上國旅腳步，更期待在未來能與國際接軌，而觀光圈產業聯盟成立的宗旨，就是要透過共構、共好，打造馬祖在地品牌的獨特性，讓台灣人重新認識馬祖。