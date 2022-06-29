大江(8436)今(29)日舉行股東會，會中為到場股東舉行摸彩，抽出幸運得主能獲得子公司大江基因(6879)的免費免疫細胞保存服務，價值台幣30萬元。

據全球市場情報機構Fiormarkets發布的新報告，2017年全球細胞治療技術市場大概達112億美元。2018年至2025年市場複合年增長率為16.81%，預計到2025年市場值將超過340億美元。

大江生醫指出，大江基因2011年成立，自2018年投入細胞治療開發，截至目前為止已取得已完成自然殺手細胞與脂肪間質幹細胞製程開發，並已與以多家醫院合作提出特管法計畫申請，並持續與國內主要醫療院所建立良好合作關係，將大江基因的各項技術推廣至合作醫院，大江基因目前也與醫院合作進行DC-CIK及TCI-111 NK(標靶強化自然殺手細胞製劑)製程開發，展開細胞新藥之開發。

大江生醫2021年完成併購和康生技，大江基因更將結合集團資源，善用結合和康生技在生物材料之專長，與和康生技合作發展組織工程以供修復人體的組織缺損以實現再生醫學，未來大江基因將持續積極投入細胞治療之研究試驗開發並朝自動化、高產能的方向進行改良，期望能將細胞製劑的批次品質一致性不因為人工操作受到影響，而高昂的製作成本也能夠有效地降低，讓更多消費者能夠使用。