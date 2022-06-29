外媒報導，美國名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）涉嫌替前男友艾普斯坦（Jeffrey Epstein）誘騙未成年少女賣淫及性虐待，週三被判處20年監禁，法官指出麥絲威爾直接參與一項令人髮指的可怕計畫，必須要為其罪刑負責。

麥絲威爾在1994年到2004年前後10年期間在紐約、佛羅里達、新墨西哥和美屬維京群島制定計畫，幫助其前男友艾普斯坦招募、培養未成年少女進行性交易和性虐待，甚至有受害者年僅14歲，且兩人都知道其性交易對象都未成年，這起性交易案件牽連多達數十名女性受害。

紐約聯邦法院表示，麥絲威爾鎖定弱勢女童為誘騙對象，從關心其生活開始假意要和少女當朋友，之後再讓艾普斯坦在約會中出現，讓被害者習慣艾普斯坦的行為，最後在四地的住處發生性關係甚至性虐待，甚至有多名女性一起，麥絲威爾也會加入其中，事後再給予受害者數百美元。

紐約聯邦法院判處名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）監禁20年

艾普斯坦於2019年7月被指控涉入性交易，在紐約住處被捕，但1個月後就在獄中輕生。身為其前女友和紅粉知己的麥絲威爾則在2020年7月被捕，年底被判處5項罪名成立，包括未成年人性交易。她將被送往康乃狄格州的聯邦監獄服刑，還被判處5年獄後監督（supervised release）及75萬美元罰款（約新台幣2225萬元），但律師宣稱她無力支付。

然而，60歲的麥斯威爾出庭時雖當庭認罪，並對受害者致歉，但仍沒有提及自己應負的責任，並將性虐待歸咎與艾普斯坦，稱「遇見他是一生中最大的遺憾」。

針對此案，檢方對麥絲威爾求刑30-55年，而辯護律師要求輕判4.25-5.25年，根據法官透漏，量刑應在15.5年至19.5年之間，但考量到其態度略微超出範圍。而在判決出爐後，辯方律師表示將繼續上訴。