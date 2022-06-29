外媒報導，美國名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）涉嫌替前男友艾普斯坦（Jeffrey Epstein）誘騙未成年少女賣淫及性虐待，週三被判處20年監禁，法官指出麥絲威爾直接參與一項令人髮指的可怕計畫，必須要為其罪刑負責。
麥絲威爾在1994年到2004年前後10年期間在紐約、佛羅里達、新墨西哥和美屬維京群島制定計畫，幫助其前男友艾普斯坦招募、培養未成年少女進行性交易和性虐待，甚至有受害者年僅14歲，且兩人都知道其性交易對象都未成年，這起性交易案件牽連多達數十名女性受害。
紐約聯邦法院表示，麥絲威爾鎖定弱勢女童為誘騙對象，從關心其生活開始假意要和少女當朋友，之後再讓艾普斯坦在約會中出現，讓被害者習慣艾普斯坦的行為，最後在四地的住處發生性關係甚至性虐待，甚至有多名女性一起，麥絲威爾也會加入其中，事後再給予受害者數百美元。
艾普斯坦於2019年7月被指控涉入性交易，在紐約住處被捕，但1個月後就在獄中輕生。身為其前女友和紅粉知己的麥絲威爾則在2020年7月被捕，年底被判處5項罪名成立，包括未成年人性交易。她將被送往康乃狄格州的聯邦監獄服刑，還被判處5年獄後監督（supervised release）及75萬美元罰款（約新台幣2225萬元），但律師宣稱她無力支付。
然而，60歲的麥斯威爾出庭時雖當庭認罪，並對受害者致歉，但仍沒有提及自己應負的責任，並將性虐待歸咎與艾普斯坦，稱「遇見他是一生中最大的遺憾」。
針對此案，檢方對麥絲威爾求刑30-55年，而辯護律師要求輕判4.25-5.25年，根據法官透漏，量刑應在15.5年至19.5年之間，但考量到其態度略微超出範圍。而在判決出爐後，辯方律師表示將繼續上訴。
文章來源：Ghislaine Maxwell Sentenced To 20 Years In Prison For Conspiring With Jeffrey Epstein To Sexually Abuse Minors
文章來源：Prosecutors recommend Ghislaine Maxwell be sentenced to 30 to 55 years in prison for sex trafficking
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