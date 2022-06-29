台北市建管處提出《台北市競選廣告物管理自治條例》修正草案，限制競選廣告物設置在競選辦公室、車輛，議會法規會審查完成，今排入大會二讀，但不少議員質疑，執行力及公平性問題，也擔心對市民表達政治立場做嚴苛限限制，由於意見眾多，議長陳錦祥裁示暫擱，明天再討論。

民進黨議員周威佑在29日下午議會大會指出，車輛廣告不談，除了競選總部、公布欄不能有競選廣告， 這是非常嚴的規定，根據現行規定，除了道路、橋梁等公共設施，執行很徹底，其他的幾乎執行率很低，官員、議員大家都心知肚明，如規定投票日兩個月前才可設競選廣告，但卻有很多競選廣告出現。

周威佑表示，過去立法更嚴、執法寬，現在立法更嚴，但執法還是跟過去一樣寬，就是毛病的來源，代表被法所限制、處分的人，不是衰就是被針對，大家都不遵守，被處分只有少部分人，就是有問題的。

周威佑接著說，條例規範的不只候選人，也規範所有市民，任何市民對某某候選人很滿意，在自家圍牆、陽台、窗外、草地掛一個布條「我支持台北市議員候選人某某某」，那要被處罰。

他表示，條例不只對競選行為，也對市民表達政治立場做嚴苛限制，目的、手段之間比例問題有欠考量，若打到憲法官司，市府是不會贏的。

周威佑批評，要賣房子、賣酒、參加政黨初選都可以申請廣告，可是大選不可以，連申請都沒得申請，門是關著的，道理在哪裡？沒有任何邏輯可言。他總結，法案通過，相信建管處會遇到很大的困難，10個人違規抓1個，道路、橋梁可以執行，是因為有清潔隊員，接下來誰來執行？

國民黨議員王浩強調，如果嚴苛的法律不執行，這條法訂的意義何在，當時禁止旗幟插，有很多議員反對，但是讓城市變得好看，國外也有選舉，沒有像台灣一樣到處貼滿廣告物，政治人物必須到公開場合演講、說明，法令有不足的地方，但是這是進步城市期望看到的願景。

新黨議員李慶元則提醒，修法後公車廣告物也不能做了，因為法條是正面表列，以後公車廣告物不能做，但是車輛部分，汽車、機車、摩托車等沒有限制數量，若候選人在大安區設20輛、文山區設20輛，有40輛行動是競選車輛，這就是有錢人的選舉。

李慶元也說，競選辦事處沒有限制幾處，有錢人在大安區可以設15處、文山區15處，除非限制各區僅限一處辦事處，否則每處都有廣告物，甚至做透天，這也是大問題，日本可能做細緻一點，爭議盡量減少，要讓新人有表現機會，有出頭的空間。

民進黨議員洪健益表示，訂了沒辦法執行或是公平性問題，大家可以討論，達成共識。由於不少議員表達意見，議長陳錦祥表示，有意見就先行暫擱，明天再討論。