大江生醫（8436）董事長林詠翔29日在股東會中表示，已整合集團資源跨足精準醫療和再生醫學，開啟營運新紀元！

為了展現投入精準醫療成果，大江也讓到場股東參加摸彩，抽出幸運得主能獲得子公司大江基因（6879）的免費免疫細胞保存服務，價值台幣30萬元，得主大呼幸運，也為股東會添加熱潮。

林詠翔表示，前美國總統歐巴馬在任期時國情咨文演講中提到「精準醫療」，他希望藉由「精準醫學計畫（Precision Medicine Initiative）」，讓美國能「引領一個醫學新時代」，透過推動利用個人化基因資訊的 疾病治療,在人類歷史上再次締造突破醫學發展的地位。

根據全球市場情報機構Fiormarkets發佈的新報告，2017年全球細胞治療技術市場大概達112億美元。2018年至2025年市場複合年增長率為16.81％，預計到2025年市場值將超過340億美元。

大江基因2011年成立，自2018年投入細胞治療開發，截至目前為止已取得已完成自然殺手細胞與脂肪間質幹細胞製程開發，並已與以多家醫院合作提出特管法計畫申請。該公司已與醫院合作進行DC-CIK及TCI-111 NK（標靶強化自然殺手細胞製劑）製程開發，展開細胞新藥開發。

此外，大江生醫自2021年完成併購和康生後，大江基因更結合集團資源，善用結合和康生在生物材料專長，與和康生合作發展組織工程以供修復人體的組織缺損以實現再生醫學，未來大江基因將持續積極投入細胞治療之研究試驗開發並朝自動化、高產能的方向進行改良，期望能將細胞製劑的批次品質一致性不因為人工操作受到影響，而高昂的製作成本也能夠有效地降低，讓更多消費者能夠使用。