全台最小中油雲林縣四湖鄉三條崙加油站，成為打卡景點。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉三條崙有1處中油直營加油站，全站只有1台加油機、1名站長與1名員工，提供95與92汽油，堪稱全台最小中油直營站，站方29日表示每天來加油的汽機車不會超過200輛，原本評估裁撤，後考量當地老年人口眾多，因此決定保留服務長者，暑假將近，最近有不少人來此打卡留念。

中油直營三條崙加油站位於三條崙漁港外的1處角落，只用鐵皮搭成屋頂，也沒有設立常見的火炬商標看板，外觀很不明顯，加上位處偏遠，平日很少有外地民眾來加油，大多數消費者都是當地民眾，最近因有網友相約要到「全台最小的中油加油站」打卡，引發熱議。

加油站站長劉威佐表示，三條崙加油站興建於1969年左右，早年三條崙漁港船務興盛，往來人潮眾多，因此設立加油站供應一般汽柴油與甲種漁船油，生意興隆，後來漁港人潮不再，加上漁村人口外流，前來加油站的人數愈來愈少，公司曾考慮裁撤，但為服務在地民眾，決定持續營運。

劉威佐說，三條崙地區老年人口比率高，若裁撤加油站，老人家須騎機車到10.8公里外的台西加油站，或是7.8公里外的四湖加油站，是很大的負擔。不過考量營運成本，三條崙加油站只在星期一、三、五營業，營業時間也比較短，從上午8點至下午4點。

劉威佐指出，目前每天來加油的機車約100至150台，汽車不到20輛，由於加油站占地狹小，汽車加油後還要倒車才能離開，但老顧客都習慣了，並不覺得困擾。加油站雖不大，旁邊的辦公室內仍設有廁所，服務還是很到位的。

來此打卡的遊客表示，此處距離西濱快速道路只有2公里左右，但若沒有導航，根本不知道此處有加油站，暑假即將來臨，網路上已有不少人相約要來此打卡，為「全台最小的中油加油站」留下紀錄。