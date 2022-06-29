暑假期間2人同行搭乘e-go的台北市雙層餐車享用晚餐，就可獲贈1盒水梨禮盒(簡立欣攝)

炎炎夏日，就想吃脆甜多汁的水梨！e-go台灣租車旅遊集團與台中市東勢農會「梨之鄉休閒農業區」合作，推出「搭餐車、送水梨」活動：民眾可以選擇暑假期間搭雙層餐車悠遊台北並獲得水梨禮盒；也可參加e-go集團規劃的「梨之鄉採果趣」1日、2日遊，親赴高接梨的故鄉東勢，體驗採梨樂趣。

農委會與台中市農業局輔導的東勢區農會，每年7、8月都會推出梨果巴士、梨樹認養等活動。今年梨之鄉休閒農業區與e-go集團合作，從7月15日到8月14日，只要2人同行搭乘台北市雙層餐車享用晚餐，就可獲贈1盒水梨禮盒。

梨之鄉休閒農業區理事長徐正識表示，他們的梨子品種是新興梨，果皮青褐色，套袋後呈黃色，果形較大，呈長圓形，果點粗、果肉細，石細胞（讓梨子爽脆）較多，多汁清脆，糖度10到13度。東勢高接梨產期較晚，7月上旬至9月上旬盛產，禮盒有6粒裝（每顆18兩以上）650元、7粒裝（每顆1斤）600元、8粒裝（每顆14兩以上）550元等選擇，皆不含運費。（梨之鄉休閒農業區官網https：／／pearshomeland.com／？v=3d9975706be3）

梨之鄉每年都會舉辦梨樹認養活動，只要年底前登記，每棵樹認養價1萬2000元，保證收成140台斤。工作人員說，認養者每年有2個時間一定要來，第一次是掛牌，可幫自己的梨樹取名字，第二次就是採收，其他時間也可來嫁接、施肥、除草等，該活動很受親子歡迎。

梨之鄉除了梨子，還有柑橘、柿子、桃子、蘭花、咖啡等作物，並提供客家豬籠粄、草頭娃娃、複方香草茶包等DIY活動。

「我時時刻刻想著回饋家鄉：東勢！」e-go總經理徐浩源是東勢人，他表示，e-go與梨之鄉合作是雙贏，民眾可參加1日、2日遊，行程每團約16至20人，7月15日至8月6日每周都有出團，暫時離開都市喧囂，蒞臨高接梨的故鄉，親自體驗採梨樂趣。活動專線02-27965665＊2110謝小姐。