國民黨中常會今（29）日通過徵召提名智庫執行長柯志恩選高雄市長，日前也表態有意爭取參選的孫文學校校長張亞中表示，樂見黨中央已有高雄市長人選，完全尊重並給予祝福，敬祝柯志恩高票當選，也說「若需提供理念協助，必當義不容辭！」

張亞中今日在臉書表示，日前在高雄市庶民鄕親與企業界的勸進下，他以「不爭、隨喜」做為參選前提，成為國民黨第一位敢於承擔高雄市長選舉的人，並積極走訪、聆聽、請益。

張亞中指出，雖然黨中央與地方黨部基於種種因素，迄今從未與他有任何接觸，聲稱他的政治立場不適合高雄選舉，並援引內部民調推舉屬意人選參選高雄市長，但他始終都認為黨中央大可放心，「不論有無民調，只要黨中央有人選，自己絕對遵守『不爭』之承諾」。

張亞中說，此次「因緣不俱足」，無緣為高雄市民奉獻與服務，但未來還是會持續在高雄走動，這段時間作出的承諾都會依諾落實，對於黨中央提出的高雄市長人選，他完全給予尊重及祝福，敬祝柯志恩高票當選。