新北兒童第2劑BNT和莫德納校外疫苗接種，今起至明11時開放第一期預約，今迄今已有3160人預約。（新北市衛生局提供）

首批50.4萬劑的Novavax次蛋白疫苗明（30日）抵台，預計最快7月8日起提供接種，對此，新北市衛生局長陳潤秋說，中央尚未公告配發數量。

新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，新北兒童第2劑BNT和莫德納校外疫苗接種，今起至明11時開放第一期預約，今迄今已有3160人預約；第2期將於7月6日上午9時至7月7日上午11時開放預約，施打地點有14個接種站、以及243家醫療院所。

新北今新增5747例確診，居隔列管9431人，居家照護有2萬3164人，可解隔3060人、預計康復解隔6125人。