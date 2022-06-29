今日(6/29)院長交接典禮在嶄新鳳山醫院新大樓舉行，由李建德接任新的鳳山醫院院長，是高雄醫學大學醫學博士，曾經擔任高雄長庚紀念醫院腎臟科主任、內科部副部主任、醫品中心主任、副院長，與廖上智院長同為腎臟科專科醫師，有學長學弟傳承之意義；而原來的廖上智院長因屆齡而卸下行政職務，長庚則續聘廖院長為名譽院長。

今年上半年鳳山醫院每月急診服務量有2千人次，相較於搬遷前增加一倍；門診量每月有2萬4千人次、外科手術每月服務250人次；加護病房佔床率90%，是廖上智院長卸任前留下來的最佳成績單。另一方面交棒到李建德院長手上的不只是第一期新大樓的營運，還有第二期大樓的擴建，總計地下三層、地上10層的建築圖面已拍板定案，目前正尋求營建廠商發包施工，預期第二期完工後將能再提供6千3百坪的醫療空間、普通病床增加至250床，並設有負壓隔離病床。由於鳳山地區人口數有36萬人，是高雄市人口最多的行政區，目前卻尚無區域醫院等級以上的醫院，因此鳳山醫院在第二期大樓完工後將具備各項區域級醫院所需硬體設施，將爭取通過醫院評鑑順利成為區域型醫院。

典禮現場還有鳳山醫院同仁精心為廖上智名譽院長整理這22年來工作的精采剪影，以及員工感念留言牆。院內資深員工林月紅行政管理師表示，廖上智名譽院長不論對於病人、還是同仁，都是當作如同家人一般的親切，其領導風格也深刻影響著院內文化，同仁們都把鳳山醫院當做是自己的家，當初在22年前跟隨廖院長一起鳳山醫院參與營運的員工有45人，多數是不到40歲的年輕人，迄今還有33人仍在院內服務，目前全院員工人數隨著第一期擴建完成成長至378人，廖上智名譽院長雖然卸下行政工作，仍會在院內繼續提供臨床服務。