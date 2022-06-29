國民黨29日中常會正式徵召名前農田水利處長謝福弘參選苗栗縣長。（王英豪攝）

國民黨中常會今無預警徵召農委會農田水利署苗栗辦事處前處長謝福弘參選苗栗縣長。黨主席朱立倫在長會介紹時表示，最近徵詢包括前苗栗縣長傅學鵬、劉政鴻、現任縣長徐耀昌，3人都強力推薦謝福弘參選。

朱立倫說，謝福弘長期擔任水利會長，對苗栗各地方非常熟悉，相信謝參選後，用最大決心與耐心，整合團結苗栗更派系人士，也有信心國民黨在苗栗縣執政能一棒接一棒，把苗栗建設做好。

國民黨中常會今無預警徵召農委會農田水利署苗栗辦事處前處長謝福弘參選苗栗縣長。黨主席朱立倫在長會介紹時表示，最近徵詢包括前苗栗縣長傅學鵬、劉政鴻、現任縣長徐耀昌，3人都強力推薦謝福弘參選。（周志豪攝影）

謝福弘受訪時表示，既然獲黨徵召肩負大任，就義不容辭、全力以赴、勇往直前，也相信他一定是最強的，因為國民黨擁有苗栗縣最強的正藍軍團隊。

謝福弘說，苗栗縣在傅學鵬、劉政鴻努力下打下基礎，再加上徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、立委徐志榮與陳超明通力合作，已將苗栗縣打造成全台灣最具成效的慢活城市，未來期待打造成優美花園城市、新竹與台中後花園，台灣的歐洲花園。

謝福弘承諾，若當選會善用38年行政經驗，傾聽民意，縣民共治，延續徐耀昌政績，讓縣民感覺光榮。

對於鍾東錦揚言參選到底，謝福弘說，能體諒鍾東錦花很多時間努力，短時間要他接受事實不容易，會循序漸進，盡最大努力與心力溝通整合；但仍呼籲，國民黨沒有分裂本錢，大家要團結一致，讓苗栗藍天永遠飄揚國旗。

至於5月底在地方黃派主導回歸2020年8月地方共識下，徐耀昌、徐志榮與陳超明、鍾東錦連署推薦書共推謝福弘參選。謝說，那個應該不能偽造，但僅代表鍾「當時」支持他，現在很難講，他沒有把握，但會盡力。

對於黨中央最後決定徵召關鍵，謝福弘中午回應本報表示，他是上午11時餘才接到中央黨部通知，下午也會在中常會上正式接受提名，坦言不知最後黨中央考慮轉折。下午在被問及，謝仍表示並不清楚轉折。