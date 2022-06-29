民眾黨立委高虹安29日表示，黨中央在本周五的選決會中，會針對還沒提名的包括基隆市與新竹市作討論，新竹市長人選屆時應會比較明朗。（陳育賢攝）

民眾黨新竹市長人選至今未決，立法委員兼新竹市黨部主委的高虹安29日表示，黨中央在本周五的選決會中，會針對還沒提名的包括基隆市與新竹市作討論；而民進黨提名的副市長沈慧虹則是表示，她已提出辭呈，預定7月3日生效。

高虹安今天針對新竹市長人選問題表示，民眾黨選決會本周五會討論剩下還沒有提名的縣市長人選，其中當然包括新竹市與基隆市，選決會是在中央委員會會議前的討論會議，會中會就各地的選情以及各黨的戰略作討論，在選決會之後，如果有比較初步的想法，就會交由中央委員會作裁辦。

至於她本人究竟會不會點頭參選？高虹安則是表示，她也會在選決會中參與討論，如果有比較明確的決定，一定會跟大家來報告。

而媒體再次詢問高虹安有無意願參選？她表示，她一直以來都在服務新竹，因此她也會把在新竹服務的經驗與想法跟黨中央來討論。

已獲民進黨提名參選下屆新竹市長的副市長沈慧虹今天則是再次向高虹安喊話，她說，奉勸高委員若有心為新竹市做事情，就趕快辭掉立委，來跟我們打場真正的君子之爭，為市政建設來拚搏。至於她的副市長職務，她已寫好辭呈並遞出，預定是7月3日生效。