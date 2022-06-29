教育部近日公告「高教深耕計畫」111年經費分配，獲得最多的是台大23.25億元，其次是成大14.11億元、陽明交大13.90億元、清大12.03億元。111年是高教深耕計畫第1期的最後1年，教育部長潘文忠曾表示，第2期經費不會低於地第1期。

教育部從107年起開始推動「高教深耕計畫」，補助大學經費協助他們發展特色及實踐社會責任。這項計畫以5年為期，總經費836億元，平均每年167億元。這項5年計畫採「2＋3」兩階段，第2階段自2020年起至2022年，為使學校推動計畫運作順利，原則上各校每年所獲經費不會有大幅度變動。

111年是高教深耕計畫第一期的最後一年，台大獲23.25億元、成大14.11億元、陽明交大13.90億元、清大12.03億元，跟去年的23.26億元、14.12億元、13.89億元（含交大10.45億元、陽明3.44億元）、12.03億元相較，變動不大。

技專校院部分，高雄科大獲得3.97億元最多，其次台科大3.14億元，第3名是北科大2.46億元。私校部分，北醫大獲2.69億元最多，崑山科大2.11億元，中國醫藥大學1.96億元。此外，中原、逢甲則各拿1.4億，東海、輔大、東吳等只獲得9000萬至1億的補助。

有些被列為專案輔導學校、已經停招或走向退場的學校，因為還有學生，因此教育部仍給予補助，像台灣首府大學獲727萬、中州科大514萬、大同技術學院252萬、蘭技術學院也有71萬。

許多大學擔心「高教深耕計畫」是否有第2期？教育部長潘文忠5月時就在立法院表示，第2期會延續，且總經費應該會再增加，不會低於第1期。