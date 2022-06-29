前白宮幕僚哈欽森（Cassidy Hutchinson）28日作證揭露，美國前總統川普曾因為前司法部長公開表示總統大選沒有舞弊，氣到在白宮內怒砸午餐，還把瓷器給摔碎了。

前白宮幕僚哈欽森（Cassidy Hutchinson）28日作證時揭露，2020年底前美國司法部長巴爾（William Barr）向媒體表示總統大選沒有選舉詐欺時，前總統川普氣炸了，在白宮內怒砸午餐，還把瓷器給摔碎了，番茄醬沿著牆壁滴了下來。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的幕僚哈欽森28日出席美國國會1月6日襲擊事件調查特別委員會（House of Representatives Jan. 6 Select Committee）的聽證會，當她被問到川普2020年11月輸掉總統大選後的心理狀態為何時，提到了川普曾在白宮西廂怒砸午餐的暴躁一面。

2020年12月1日，美聯社發布了時任司法部長巴爾的專訪，巴爾在專訪中指出，美國司法部沒有發現能改變2020選舉結果的大規模舞弊證據，當時這則報導堪稱震撼彈，等於否定了川普宣稱「選舉被竊走了」的說法。

哈欽森作證時指出，美聯社專訪刊出後不久，白宮西廂走廊傳來噪音，她注意到川普平常用餐的西廂餐廳的一扇門是開著的，一名男服務生正在換桌巾。那名服務生示意她進來，並指著壁爐前方，哈欽森說她注意到牆壁上沾了番茄醬，並且沿著牆面往下滴，地板上還有摔碎的瓷盤。

服務生說，川普對巴爾的專訪相當憤怒，氣到直接把午餐砸向牆壁，哈欽森：「我拿起抹布，開始清理牆壁上的番茄醬。」

前美國司法部長巴爾（William Barr）作證時指出，川普「脫離現實」。

美聯社指出，是巴爾主動邀請美聯社記者共進午餐，訪談期間當巴爾提到司法部沒有發現選舉舞弊相關證據時，美聯社記者還特別再向巴爾確認一次。

巴爾後續向調查特別委員會作證時表示，專訪刊出後他前往白宮與梅多斯開會，他被告知「從沒見過川普這麼生氣過」，川普甚至認為巴爾恨他。幾周後巴爾辭職下台。

巴爾在聽證會上強調：「不論是那時或現在，我的意見都是沒有選舉詐欺，自大選以來，我也沒看過任何會改變我想法的事。」