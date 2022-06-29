差點丟掉傳家寶！一名網友搬家時發現一個甕，心想裡面東西應該壞了準備拿去丟，結果媽媽嚇到趕緊阻止，原來裡面裝的是奶奶生前醃的40年黑金老菜脯，讓他驚呼「年紀竟然比我還大！」

這名網友在臉書「爆廢公社」指出，搬家時發現家裡放著一個甕，想說放這麼久裡面東西應該壞掉了，就在準備拿去丟時，媽媽看到嚇瘋趕緊阻止他，「丟了奶奶晚上會來找你」。

原PO媽媽說這是奶奶在世時醃好留給爸爸的醃菜脯，已經放40年了。(翻攝自爆廢公社)

原PO表示，甕裡面裝的是醃菜脯，媽媽說是奶奶在世時醃好留給爸爸的，保守估計已經放36年以上，沒意外40年了，「聽說這個對咳嗽氣管的很好，可是年輕一輩的都說不吃，好難哦。」

從甕中取出的菜脯能看到，顏色黑到發亮，看起來就歷史悠久，讓網友紛紛留言：「傳家之寶，這可以賣很貴，煮雞湯可以放，味道會很漂亮」、「很多廚師都會想買的」、「我也有好幾桶，捨不得吃也不想賣」、「這個煮湯超好喝，熬那麼久不容易的，那是奶奶的寶，自己留著」。