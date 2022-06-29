111學年度桃連區高級中等學校免試入學，30日中午將開放學生查詢志願選填的個別序位區間，為協助學生填上心中理想學校，桃園市教育局每年都啟動「志願選填1999專線」，提供個案諮詢服務，由於今年受疫情影響，許多宣導改為線上，預估電話進線量會成長。

教育局表示，志願選填1999專線服務時間為每周一至周日，上午8點到下午5點，平日有1名12年國教宣導團專業講師駐點接線，假日也不打烊會有2名專業講師服務。建議學生先了解學校、科別，拿到序位區間後把理想志願排好，講師會給予最專業、最有利的建議。

「志願選填1999專線剛上線時，電話接到手軟！」教育局說，自2014年起有免試入學、需要選填志願起便開設志願選填1999專線，當時1天上午就有4、500通電話進線，駐點接線人員高達8、9人，不過多年過去，家長多數已了解相關資訊，上午進線減少至10多通，但仍會持續提供電話諮詢服務。

教育局指出，因應免試入學，每年都會到各校個別舉行4場講座，讓學生、家長了解如何選填志願，但今年受疫情影響，有些學校講座改為線上，擔心成效沒有實體好，預估諮詢電話量會有所上升。

教育局說，免試入學志願選填自30日中午12時起至7月7日中午12時止，會考成績只占免試入學超額比序積分33分，因此志願序15分也相當重要。桃連區考生可填30個志願，超額比序採計項目依序為總積分、適性輔導積分、多元學習表現積分、教育會考績分、志願序積分及會考成績等級標示總點數、教育會考各單科成績。