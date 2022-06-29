味全(1201)今(29)日召開股東會通過每股配發現金股利0.501元，並順利進行董事改選，會後董事會選出現任董事長陳宏裕續任董事長。味全表示，面對疫情、原物料價格上漲與通膨壓力的艱困挑戰，味全仍將秉持對健康、安心、便利食品的經營信念，致力兩岸大中華市場發展整合，推動數位化的轉型以因應市場競爭挑戰，期盼創造更好的經營績效。

味全今日股東會進行董事改選，新當選董事包括康清代表人陳宏裕、康清代表人簡倍祥、薛光奇、康勝投資代表人林清棠、康勝投資林建宏、聚慶投資代表人謝孟璋及3席獨立董事陳舜平、李治平及宋俊明。會後董事會選出現任董事長陳宏裕續任董事長。

迎接永續時代來臨，味全於今年5月初成立永續小組，預計年底前制定完成短中期目標。第一階段在環境方面，以綠色供應鏈、提高在地採購、再生綠色包材；並在產品方面持續推動簡單配方與高品質產品，深化食安工程為消費者吃得安心、吃得健康嚴格把關。

味全去年合併營收198.18億元，較年成長6.3%；歸屬母公司淨利5.07億元，每股盈餘(EPS)1元。在母公司個體財務表現上，營業收入81.57億元，年成長4.5%，營業利益1.94億元，去年與前年在事業經營相比，有明顯且持續成長的進步表現。

味全在經營上，延續「深耕台灣、發展大陸」的戰略主軸、食品製造、品牌行銷、通路經營的事業定位與「二核心、四基石」的核心策略推動下，台灣事業方面將在「品牌資產價值創造」、「深化品類核心競爭優勢」、「通路精耕發展」、「供應鏈效益提升」與「管理系統流程精進」的策略推動下，持續創造營收與利益成長。

另外，在大陸市場方面，持續在整合、佈建發展上持續推動，透過品牌基礎工程的持續深化，建立品牌忠誠與消費者偏好，創造更高附加價值；區域經營上，強化營業基礎工程深化、加速區域發展佈建與推動客戶的升級，同時因應數位經濟時代來臨，發展電商新零售以迎合新消費需求的轉變；供應鏈方面，持續配合事業的發展進行生產線的佈建，並在生產的品質與效益上持續優化，持續擴大大陸事業的營業額及獲利成長貢獻。