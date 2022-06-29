頭份市是苗栗縣主要的黑豆產區，目前栽種面積超過35公頃，頭份市農會輔導擴大栽植黑豆，從今年起委託雲林知名的丸莊醬油釀造生產，推出全新的頭份市農會黑豆醬油，29日上午正式發表，保證以頭份黑豆釀造，並經6個月的發酵而成，發表會並請來料理名師表演以黑豆醬油炒製客家爌肉、小炒，香味四溢，讓人食指大動。
縣府農業處長陳樹義表示，2015年農委會推動各地農戶改種雜糧作物，苗栗縣首先輔導栽種黑豆是從後龍鎮開始，結果頭份市後來居上，目前包括頭份市興隆、流東及上興等里栽種黑豆，面積約有35公頃，利用第2期稻作時間改栽植黑豆，增加農民收益，農業處有意輔導農民增加種植面積，朝100公頃目標邁進，不過，在此之前，要解決貯存黑豆的冷鏈問題，以確保農民的辛苦收成。
頭份市栽種黑豆的歷史雖然只有短短的7年，但頭份市的氣候非常適合栽種，農戶栽種技術都已純熟，每年生產約有80公噸黑豆，其中多數是交由丸莊醬油契作收購釀製醬油，部分則交由新北市食品加工業者收購製成黑豆奶銷售，頭份市所種出的黑豆品質備受丸莊醬油老董事長莊英堯的肯定。
莊英堯表示，頭份市所生產的黑豆，蛋白質成分相當高，非常適合用來釀造黑豆醬油，並且頭份市黑豆產銷班成員信守承諾，提供品質及數量都非常穩定的黑豆給釀造廠，丸莊醬油非常願意使用國產優質黑豆來生產純釀造醬油。
頭份市農會輔導農戶栽種黑豆，從今年起委託丸莊醬油釀製生產頭份專屬黑豆醬油，今年共交付80公噸契作黑豆到丸莊醬油，經過半年的釀造發酵後，可生產出約5千瓶的黑豆醬油，這些新出爐的醬油可在頭份市農會購得。
29日上午，頭份市農會發表新醬油上市，頭份市農總幹事羅清香特別邀請頭份市長羅雪珠、縣府農業處長陳樹義、丸莊醬油董事長莊英堯等人到場推薦，頭份市代張家榮、鍾振池及白珠珍等人都到場共襄盛舉。現場並請來客家料理名家示範烹煮客家爌肉、小炒等料理，展示最佳黑豆醬油畫龍點晴的神妙之處。
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