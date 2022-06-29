頭份市農會目前推廣的黑豆產品包括醬油和黑豆奶。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠及市代張家榮示範客家傳統吃法，醬油沾吃客家糍粑。（謝明俊攝）

頭份市農會出最新黑豆醬油。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠（右起）、丸莊醬油董事長莊英、頭份市農會總幹事羅清香共同品嘗以頭份黑豆醬油料理出來的客家焢肉。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠與市代表們一同推薦頭份黑豆醬油。（謝明俊攝）

頭份市是苗栗縣主要的黑豆產區，目前栽種面積超過35公頃，頭份市農會輔導擴大栽植黑豆，從今年起委託雲林知名的丸莊醬油釀造生產，推出全新的頭份市農會黑豆醬油，29日上午正式發表，保證以頭份黑豆釀造，並經6個月的發酵而成，發表會並請來料理名師表演以黑豆醬油炒製客家爌肉、小炒，香味四溢，讓人食指大動。

縣府農業處長陳樹義表示，2015年農委會推動各地農戶改種雜糧作物，苗栗縣首先輔導栽種黑豆是從後龍鎮開始，結果頭份市後來居上，目前包括頭份市興隆、流東及上興等里栽種黑豆，面積約有35公頃，利用第2期稻作時間改栽植黑豆，增加農民收益，農業處有意輔導農民增加種植面積，朝100公頃目標邁進，不過，在此之前，要解決貯存黑豆的冷鏈問題，以確保農民的辛苦收成。

頭份市栽種黑豆的歷史雖然只有短短的7年，但頭份市的氣候非常適合栽種，農戶栽種技術都已純熟，每年生產約有80公噸黑豆，其中多數是交由丸莊醬油契作收購釀製醬油，部分則交由新北市食品加工業者收購製成黑豆奶銷售，頭份市所種出的黑豆品質備受丸莊醬油老董事長莊英堯的肯定。

莊英堯表示，頭份市所生產的黑豆，蛋白質成分相當高，非常適合用來釀造黑豆醬油，並且頭份市黑豆產銷班成員信守承諾，提供品質及數量都非常穩定的黑豆給釀造廠，丸莊醬油非常願意使用國產優質黑豆來生產純釀造醬油。

頭份市農會輔導農戶栽種黑豆，從今年起委託丸莊醬油釀製生產頭份專屬黑豆醬油，今年共交付80公噸契作黑豆到丸莊醬油，經過半年的釀造發酵後，可生產出約5千瓶的黑豆醬油，這些新出爐的醬油可在頭份市農會購得。

29日上午，頭份市農會發表新醬油上市，頭份市農總幹事羅清香特別邀請頭份市長羅雪珠、縣府農業處長陳樹義、丸莊醬油董事長莊英堯等人到場推薦，頭份市代張家榮、鍾振池及白珠珍等人都到場共襄盛舉。現場並請來客家料理名家示範烹煮客家爌肉、小炒等料理，展示最佳黑豆醬油畫龍點晴的神妙之處。