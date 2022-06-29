好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的新片《捍衛戰士：獨行俠》，全球票房突破10億美金(約297億台幣)，全台累積票房更邁向5億大關，精彩劇情讓許多影迷一刷再刷，本週即將迎來60大壽的他，20年前舊照近來被挖出，只見今昔對比未見歲月在臉上留下痕跡，讓影迷驚呼連連。

湯姆克魯斯主演的電影《捍衛戰士：獨行俠》，引發全球熱烈迴響，而他的容貌與36年前電影上映時相比，幾乎不見歲月在臉上留下痕跡，凍齡容顏引起討論，近來影城粉絲團小編貼出阿湯哥20年前拍的形象照，當年容貌俊俏的他可謂顏值爆表，還多了一股熟男的味道，尤其赤裸上半身大露性感胸肌，讓不少粉絲眼睛大吃冰淇淋，粉絲團小編也不忘強調：「20年前鮮嫩欲滴的阿湯哥，綺夢pose也可以駕馭，顏值天花板。」

湯姆克魯斯20年前舊照曝光，俊俏容貌可謂顏值爆表。(威秀影城粉絲團 臉書)

網友也紛紛留言：「世界顏值最高的170」、「阿湯哥真的是1號表情」、「人帥怎麼露都好看」、「雖然你比我矮很多，但是我還是可以，好帥好帥」、「哇噻，看來是個波紋使者」、「怎麼有人可以越老越帥」、「永遠的頭號男神」。

阿湯哥日前到南韓宣傳電影時，掛著大明星招牌墨鏡，穿著淺色Polo衫搭配牛仔褲現身，一下飛機就展現招牌親民作風，不僅與接機粉絲打招呼，還逗趣比出手指愛心，引來上百位粉絲爭相拍攝，一度癱瘓機場。