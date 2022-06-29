國民黨29日下午中常會確定徵召提名農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘參選下屆苗栗縣長，對此，一直以來有意參選的苗栗議長鍾東錦也發出聲明，他對此感到遺憾，並強調堅持走改革路線，無所畏懼、參選到底。

鍾東錦聲明指出，黨中央再次以突襲形式，提名苗栗縣長參選人，連當事人都是上午11點半才接到通知，對此他深感遺憾，並強調自己堅持走改革路線，無所畏懼、參選到底，也堅信一定可以贏得最後的勝利。

鍾東錦表示，民眾想要的是一個符合民主潮流、能夠即時回應鄉親需求、並且可以讓民眾的信任政黨，深信大部份的黨員同志都希望國民黨可以更好、國民黨要重新振作，而透過公平、公正、公開的初選機制，讓贏得的人師出有名、輸的人心服口服，這更是一個民主政治應該要有的基本精神。

但他沒想到，選策會小組內的特定成員，依個人派系立場與喜好，決定攸關苗栗縣未來的發展，這是大家所不樂意看到。

鍾東錦說，不管之後面對的對手是2個人、3個人、是黨內還是黨外，他都會高舉並揮舞藍軍的旗幟、找回屬於藍軍的榮耀，與苗栗鄉親一起打拚，正面迎戰並贏得勝選。