台積電被譽為「護國神山」，夢幻高薪吸引不少民眾加入，相關話題屢屢引發討論。近日有網友就詢問，「哪些日常用品不能帶進FAB（晶圓廠）」，讓不少台積電工程師道出平常不能說出的秘密。

自稱由一群台積電招聘人員創立的臉書粉專「加入台積 共創奇蹟」24日PO文指出，其實鉛筆、乖乖等物品只能放在辦公室而不能帶進晶圓廠，「究竟還有哪些『日常用品』不能帶進FAB裡呢？」

對此，許多台積電工程師們紛紛發揮創意進行解答：「夢想」、「腦」、「下班的念頭」、「真正想做事的一顆心」、「完美妝容」、「熱情」、「常識」、「期待」、「羞恥心」。

不過在眾多答案中，最多人認為自尊心才是最佳正解，「自尊」、「絕對是自尊心啦」、「尊嚴？」、「自尊心放在家裡再過metal gate（安檢金屬門）」，且引發不少網友共鳴「怎麼有人洩漏公司機密，太正解了吧」、「好貼切，待過才懂」、「GG觀察家4NI」、「交接完精神正好，不准買早餐」、「不要再說了，粗暴言論duck不必」。