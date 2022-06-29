備戰年底選舉，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，今天率領民眾黨提名參選人，公布「民眾新希望」競選主軸，並提出社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律等5大共同政見，在民間普遍對民進黨不喜歡，又覺得國民黨不爭氣，中間選民來到歷史新高，民眾黨期許成為中間選民的寄託希望。

柯文哲致詞指出，2022年全國地方選舉對民眾黨而言，是一個重要的里程碑，過去許多政黨試圖從國、民兩大黨的惡鬥泥淖中跳脫，但是不論從政策立場、選舉實踐上，要真的走出自己的路，都煞費苦心，因此，民眾黨在今年推出全國共同政見，希望透過各縣市參選人致力問政、推動地方政府達成的目標。

民眾黨提出共同政見中的社會安全，柯文哲表示，關懷弱勢不是施捨，而是保護自我，當生活中有太多弱勢或活不下去的人，「其實對你的生活安全反而就是個威脅」。經濟發展部分，經濟部拍板現在工業用電大戶電價漲到15％，表面上家庭用電沒漲，但除了電價部長，其他都漲還不是一樣。

環境永續部分，柯文哲表示，碳關稅、碳費迫在眼前，政府卻沒有明顯準備，尤其是中美貿易戰跟今年俄烏戰爭，對產業衝擊大，政府應該要確保經濟讓人民維持能繼續過好一點生活。

柯文哲說，去年公投不管是核食或藻礁，迫使人民在經濟發展和環境永續二擇一選擇，但民眾黨主張兩者是可以平衡；居住正義部分，他在台北市執政動建社宅、分級租金補貼、包租貸款、稅制改革、房地產交易公開透明，相信北市府的經驗能推動到各縣市。

「從來不會贊成撒幣式政策」，柯文哲暗諷國民黨台北市長參選人蔣萬安，要發重陽敬老金當然沒問題，問題是錢從哪裡來，不負責任的撒幣式政策他一向最反對，要做社會福利要尋求成本效益，台北市很多可以提供借鏡。