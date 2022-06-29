國發會主委龔明鑫在美接受專訪，因媒體提問花了較多篇幅提及台積電赴美國亞利桑納州的投資；龔明鑫表示，台積電在美國蓋廠是一個新的嘗試，看看比較先進的製程離開台灣以後，是不是可以在其他國家也有發展的機會；龔明鑫表示，「說實在話，這個案子美國的需要度是比較高，台積電投資算是義氣相挺」。

台積電原始股東是國發基金，持股約6％，龔明鑫(代表政院國發基金代表）為台積電董事之一；龔明鑫表示，台積電在亞利桑那州蓋的晶圓廠已經動工，相關合作廠商也已陸續投入，他譬喻，就像現在台灣的南部科學園區一樣，整個學校、房地產都會有連帶影響，附近學校資工背景的畢業生都有機會被雇用；亞利桑那州也是如此，一個廠涉及好幾千個的工作機會。TSMC在美國雇用當地的工程師，再送到台灣受訓後才回到美國；中高階工程師約250人左右。

龔明鑫表示，台積電持續投資美國，會蓋亞利桑那州的廠，也是基於對晶片法案通過的信任，由於錢花了不少，期望美國廠也可以和台灣的生產效率一樣，而台灣的生產效率是全球最好的，若效率不好代表會賠錢，尤其美國成本非常高。

全球晶片對台灣仰賴度高，龔明鑫表示，台灣在全球的供應鏈中扮演關鍵性的力量，但台灣從未利用這個力量，提出不應該的要求，台灣不會任意提高售價，反而是額外增加產能，利用加班或其他型式去滿足這個額外的需求。

對於晶片短缺，龔明鑫認為，是數位轉型的過程中需要大量的晶片，例如，汽車電動化或無人自駕車，需要大量的晶片或感應器，這是個很重要的發展。另外，過去汽車業的生產模式是採零庫存，但晶片需要提早預訂，才有辦法進入生產排程，如果沒有提早預訂，就沒有辦法供應。

至於晶片是否持續短缺，龔明鑫認為，長期來看，全世界對晶片的需求是持續增加的，可能長達10至20年以上；但在台積電及其他半導體廠持續擴廠下，如車用晶片的短期需求可能會逐漸滿足，但長期來看，需求是持續增加。