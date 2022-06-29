台南市農產運銷公司推出優質愛文芒果禮盒。(曹婷婷攝)

今年愛文芒果產量僅有往年的3成，台南市農產運銷公司愛文禮盒已經開賣，更首度為服務台南在地客人推出團購整簍裝，限10籃以上，台南市農產運銷公司總經理李芳林說，今年芒果產量少，物以稀為貴，民眾要買要快。

台南市農產運銷公司今天在有「全台最美」的新化果菜市場，以「Fol low Mango跟隨芒果GO！GO！GO！」為主題，推廣在地優質愛文芒果。李芳林表示，觀察玉井青果市場6月每台斤愛文交易均價，約為去年同期3倍。他說，目前芒果交易量雖然僅往年產期的一半，但因為價格上揚，營收影響不大。

台南市農產運銷公司總經理李芳林說，玉井青果市場6月28日交易均價1台斤56.2元，去年同期10.92元，觀察玉井青果市場6月以來，每台斤愛文交易均價從6月1日49.86元到28日已來到56.22元，「物以稀為貴」。

台南芒果向來優質，有「夏日紅寶石」的愛文更深受消費者喜愛，台南市農產運銷公司禮盒開賣，從小巧分享款到頂級禮盒都有，價格從800元至1350元不等，不過，以1箱13至15顆裝來說，去年850元，今年漲至1300元，但消費者採買不手軟。

台南市農產運銷公司指出，今年推出的愛文禮盒包括頂級精品禮盒、精緻家庭款和親友分享款及團購整籃款等，價格從800元至1350元不等，其中，以10斤精緻家庭款、9至12顆及13至15顆1300元最受青睞。消費者即日起至7月底為止都可訂購，服務專線06-5905907黃小姐或上網https://www.t-apmc.com.tw／。