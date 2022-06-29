32歲好萊塢女星艾瑪華森因演出《哈利波特》電影系列的「妙麗」一角走紅全球，但她與恩師JK羅琳（J.K. Rowling）因在跨性別者議題上理念不同，不合傳聞甚囂塵上。近日八卦媒體《Giant Freakin Robot》更爆料，根據「匿名爆料者」透露，艾瑪華森疑似放話喊除非JK羅琳不再參與、才願意再回歸《哈利波特》演出陣容，引來網友大肆批評。艾瑪本人雖未回應任何傳言，但該系列電影主要演員包含「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫、「榮恩」魯柏格林特也不見回歸消息，艾瑪卻獨成箭靶。

艾瑪切割JK羅琳傳聞，始於2人對跨性別者議題上的意見分歧。JK羅琳過往就曾因為堅信「性別界線」無法輕易跨越，常被指控為「恐跨症」和「女巫」。身為女權主義者的艾瑪，曾以頒獎人身分出席英國影藝學院頒獎典禮，當時主持人瑞貝爾威爾森開玩笑地介紹她自稱女權主義者，但大家都知道她是一名女巫（指「妙麗」一角）。而她上台後隱諱地回應：「我是為了所有女巫而來。」被許多網友認為是抨擊JK羅琳對於跨性別者的言論。

而「哈利波特」的丹尼爾雷德克里夫也曾投書表達意見，「跨性別女性，就是女性。」力挺跨性別者。但他強調並非要筆戰JK羅琳，「她無疑是引領我人生走向今日的人。」

然而對議題上的意見分歧，是否代表師徒關係決裂？系列電影演員紛紛跳出來替艾瑪澄清，飾演「露娜」的伊凡娜林奇，早前就強調「艾瑪與JK羅琳的關係並不差，沒有不合」，「哈利波特」系列資深女星Miriam Margolyes也發聲表示，演員們對JK羅琳懷著敬愛與尊敬。

艾瑪和JK羅琳的關係屢被媒體大做文章，對此她在2021年曾表示，對於她的任何傳言，都是媒體炒作、創造點擊率的方式，若有任何意見，一定會在第一時間親自和粉絲分享。幾天後該八卦媒體也刊出致歉報導，文中寫道讓艾瑪華森成為箭靶很遺憾，但並未對該報料是否屬實做出直接回應。