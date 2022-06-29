自稱是美國籍將軍的男子，用中文發送訊息給被害人。（警方提供）

新北市淡水1名41歲阮姓女子，27日中午12時許，捧著47萬現金到淡水區民族路的一家銀行要臨櫃匯款，因無法明確指出匯款對象身份，行員驚覺可能為詐騙案件，立即通報警方，警方到場詢問後，阮女才聲稱要提供金援給即將前往烏克蘭打仗的「美國籍將軍」，警方聽聞後立即向她說明此為詐騙手法，經過不斷勸說後，才阻止阮女匯款，讓她趕緊把錢再存回銀行。

據了解，阮女在今年2月時，透過交友軟體認識1名男子，對方自稱是美國籍的將軍，雙方利用Line相談甚歡卻未曾見面，不過近日該名男子卻聲稱，即將前往烏克蘭打仗需要資金，希望阮女提供金援，還允諾等打勝仗後會將款項歸還，阮女竟聽信謊言，在前天中午捧著現金要去銀行匯款。

阮女在臨櫃辦理時，因神色匆忙，且行員詢問匯款對象時，她也無法明確交代對方身份，行員立即察覺有異，通報警方前來協助，警員到場後上前關心，阮女才出示手機對話，聲稱要提供金援給美國籍的將軍作為前往烏克蘭作戰的資金，警員一聽就向她解釋，這都是詐騙集團常用的老梗，並不斷苦勸她千萬不要上當，最後阮女才驚覺掉入陷阱，沒有將錢匯出。

淡水警分局呼籲，詐騙手法五花八門，並常搭上時事風巧立各種名目，無非就是要騙取錢財，提醒民眾匯款前，務必再三查證，發覺可疑，立即撥打165反詐騙諮詢專線查詢，警方也會與轄內金融機構、超商建構綿密的防詐網絡，為民眾的財產把關。