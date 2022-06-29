適合親子遊的后湖海濱公園，今夏將更加奔放熱情。（金門縣府觀光處提供）

〈金門夏日音樂季〉7月26日至28日在后湖海濱公園登場，高人氣演出卡司曝光。（金門縣府觀光處提供）

〈金門夏日音樂季〉7月26日至28日重磅轟炸后湖海濱公園，縣府觀光處今天揭曉超強卡司，邀請「迷幻歌王」林宥嘉、療癒系女聲蔡健雅、不敗情歌唱將「動力火車」等人跨海輪番震盪南海岸，搭配海洋、音樂、藝術、主題餐車和金門在地特色美食、職人手作體驗單元的夏日風情市集，一連3晚要讓遊客和鄉親在金色沙灘流連忘返。

縣府觀光處說明，以「KM PARTY～跟著音浪一起HIGH」為主題的金門音樂季今年眾星雲集，有「迷幻歌王」林宥嘉、療癒系女聲蔡健雅、不敗情歌唱將「動力火車」，還有「神秘系女歌手」？te 壞特、饒舌歌手婁峻碩、鐵肺女王閻奕格與翻唱天后文慧如，星光熠熠點亮南海岸。金門流行舞蹈團KDC、金門棠風舞蹈團、TRIO樂團等在地團體與藝人也將應邀演出，一連3天強強滾。

丁健剛處長表示，金門觀光品牌年輕化是縣府4年來持續努力的目標，包括金門親子嘉年華、星光節、海洋藝術季等創新觀光活動外，還將戰地文化行銷為網紅打卡熱點，成功吸引更多的年輕人登島旅遊。

因疫情停辦2年的〈金門音樂季〉將引爆第1波夏日熱情，連日來詢問電話不斷，未演已先轟動。縣府依照中央防疫指引，整合強化各項防疫措施，相關資訊可上《金門觀光旅遊網》及《樂遊金門》臉書查詢。