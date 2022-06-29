中正運動場位於中正一路與國道一號交叉處，為高雄早期最大的體育場，啟用後曾風光的舉辦多場全國及地區運動賽事，6、7年級的高雄市民成長過程中，都有一段屬於它的記憶。在歷經30餘年歲月，運動場外觀及設備老舊問題一一浮現，中正運動場已不再擔負賽事場地重任。

陳其邁市長表示，中正運動場曾是許多高雄市民的共同回憶，世運主場館啟用後，中正運動場可說是功成身退，市府透過與捷運O9站聯合開發的模式，與O9技擊館站土開大樓鏈結，以「高雄樂活新都心」為發展定位，預定投入3億元經費進行改造，後續將轉型成同時具有休閒、運動、購物及餐飲等綜合性機能的地標，讓傳統體育館搖身一變成為複合型場館，除保留原有運動功能外，更規劃引進購物、餐飲及其它休閒活動進駐，及公共托育中心、運動中心設施等全方位照護公益設施，提供高雄市民一個悠閒舒適的樂活空間，中正運動場在華麗轉身後，將成為高雄東區的門戶。

圖說:捷運局說明，與中正運動場比鄰的極限運動場、壘球場及停車場，合計面積約2.6公頃，目前正進行都市計畫變更程序，開發成為新穎複合運動場所。(工務局提供)

工務局進一步指出，規劃中的中正運動場未來新面貌，將傳統的體育館將蛻變轉型為複合式運動場館，除了更符合都市生活空間，也全數保留原有運動功能，創造出開闊、綠意的運動、遊憩步道，串聯中正運動場、衛武營等空間，提昇高雄東區嶄新的面貌，預計113年完成。市議員參選人黃彥毓說,未來走出捷運站，中正運動場將不只是競賽場地，是高雄的新地標也是居民享受生活、創造美好回憶的場所！看到陳其邁市府團隊如此用心建設高雄，當年說兩年拚四年不單單是口號，而是一種決心。未來運動場將不只是競賽場地，也是居民享受生活、創造美好回憶的場所！