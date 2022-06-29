全球第二大時尚零售商H&M在周三公布了上季優於預期的獲利表現，年增33%。在目前後疫情時期，購物者紛紛重回H&M門市商店。

在3~5月的第二財季，H&M稅後淨利年增33%，來到47.82億瑞典克朗(約4.70億美元)，高於前一年同期的35.9億瑞典克朗，也高於分析師預測的38.7億瑞典克朗。

執行長Helena Helmersson在聲明中說，實體商店的銷售大幅成長，而線上商店的銷售維持佳績。

第二財季的銷售為年增12%，來到545億瑞典克朗(約53.5億美元)，高於Refinitiv調查分析師預測的528億瑞典克朗。

H&M也表示，由於在俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯業務的停止，六月的銷售預計年減6%。

H&M已在今年三月關閉了俄羅斯的商店。俄羅斯為H&M在全球的第六大市場，占其銷售約4%。

另外由於新冠疫情的封鎖，顧客減少，以及新疆棉的議題紛爭，H&M擴大關閉在中國的門市。

原物料成本和運輸成本的上漲，一直是時尚零售業者的重大阻礙，H&M也透過漲價，將負擔轉嫁給消費者。

但儘管成本上漲，全價產品的銷售上升，折扣產品的減少，都協助H&M上季營益率的提高，從8.3%升到9.2%。