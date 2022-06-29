寶陞(2948)股東會通過每股配發3.5元股利，寶陞表示，雖然今年美國聯準會採取大幅升息措施，但民眾保持穩定居家裝修支出，帶動新屋裝修消費逐步轉向舊屋裝修，加上公司力推美國市場業務擴張計畫，未來將採取擴增營運據點暨倉儲物流區域、完善多元產品線，為公司營運挹注動能。

寶陞國際今天召開股東會，寶陞國際為專業地板品牌銷售商，受惠集團持續擴大旗下Artisan Hardwood高階地板自有品牌銷售規模，透過多元產品線、完善物流倉儲佈局、經銷通路客戶開拓等策略效益展現，有效提振集團於美國、台灣地區業務，寶陞2021年合併營收達19.99億元、稅後盈餘1.54億元、每股盈餘達7.28元，並分別較前一年度大幅成長42.72%、68.97%、60%，續創歷史新高。

今天股東會決議每股配發3.5元股利，包括每股3元現金股息及0.5元股票股利，依6月29日收盤價格73.9元計算，現金殖利率為4.06%。

寶陞表示，受惠美國房市裝修需求熱絡，集團於全美共有六個營業據點，並積極擴大旗下Artisan Hardwood高階地板自有品牌客戶群，截至2021年美國地區已累計約3900個客戶群基礎，涵蓋當地連鎖零售商、中小型裝修零售業者、室內設計師與裝工等，同時透過豐富室內居家裝修產品線，滿足客戶一站式購物需求，加上美國地區對於SPC石塑地板接受度提高，帶動2021年SPC石塑地板銷售大幅年增76％，佔整體營收比重拉升至43%。

寶陞也逐步完善美國地區業務版圖拓展，2021年新增聖安東尼奧據點及完成德州達拉斯銷售據點更換倉儲空間，以提升倉儲管理、物流運送效率。

寶陞前5月合併營收為9.37億元，年增20.22%，展望下半年，寶陞表示，雖然今年美國聯準會採取大幅升息措施，干擾新屋交易熱度，惟觀察民眾仍重視居家生活空間舒適、保持穩定居家裝修支出，進而帶動新屋裝修消費將逐步轉向舊屋裝修，且憑藉寶陞致力推動美國市場業務擴張計畫，集團已於德州、加州區域擁有良好品牌知名度及穩健業務銷售貢獻，未來將採取擴增營運據點暨倉儲物流區域、完善多元產品線、彈性供應鏈管理，並以消費者導向進行裝修建材產品研發及採購等重要營運策略，有信心未來營運成長優於整體市場表現。