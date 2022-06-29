通膨壓力居高不下，全球多數央行被迫啟動升息循環，美國聯準會更加速升息預期，加上烏俄戰爭引發的地緣政治風險、中國清零政策造成的全球供應鏈吃緊，都讓今年以來的投資市場充滿不確定性。雖然高波動不可避免，聯博投資專家認為股債市依舊表現可期，不論在評價面或是資金面，中長線布局訊號皆已逐漸浮現，建議以多種不同策略因應下半年的機會與挑戰。

在債市方面，聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，在美國Fed強力升息下，美國投資等級債和非投資級債的投資收益率在未來1~2年是會優於股市投資，股市在面對高通膨壓力下，市場震盪操作難度升高。

江常維指出，非投資等級債券已經浮現投資價值，美國非投資等級企業體質健全，基本面良好，即便經濟增速放緩，仍有足夠能力降低違約情形。此外，新興市場債市與證券化資產也皆有表現機會，現階段或可採全方位收益策略(Multi-sector income)，廣角布局全球各類具收益吸引力的券種，並達到分散風險功能。

江常維觀察，今明兩年債券到期金額不多，違約率可望維持在歷史低檔水準，2022年預估美國非投資等級債券違約率在1%-1.5%。此外，美國非投資等級債券殖利率已高於歷史平均值，價格則低於長期平均值，收益吸引力提升且價格相對便宜之下，是中長線投資的好機會。值得注意的是，美國非投資等級債券型基金在歷經連續兩年的資金淨流出之後，已在6月初看到資金回流，顯示可能出現資金回補需求。

另一方面，歷史經驗顯示，在利率攀升時期，新興市場債券於多數期間仍有不錯表現。江常維表示，雖可能因利率驟升對新興市場債券造成短線衝擊，卻不影響長期向上趨勢，惟須注意投資新興市場宜擇優布局，受通膨影響，現階段較看好商品出口國，審慎看待較依賴食品及能源進口國家。