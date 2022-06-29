36歲莊姓男子於6月28日上午駕駛賓士車行經路竹區環球路，警方見其後車牌翹起，於是尾隨至鄰近的湖內區台1線攔查。警方在車上找到一小包K他命，莊男態度配合，接受警方調查。全案朝違反毒品危害防制條例偵辦。

一甲所警員蘇志豪、張光彥於6月28日上午巡邏時，於9時許在環球路上見一輛賓士轎車車牌太翹，且該車輛見警方出現隨即駛離，警方尾隨至湖內區中山路一段前發現該車並攔查。

盤查過程中，員警察覺莊男疑似有把一個飲料杯放到車內杯架上，經過查找，在杯架中發現一包不明白色粉末。莊姓男子見狀，坦承有吸食毒品，願意配合警方驗尿與詢問。這小包毒品重量2.1公克。

湖內警分局呼籲，「吸一口毒、送半條命」，民眾無正當理由持有或施用第三級毒品者，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並應限期接受6小時以上8小時以下毒品危害講習。施用毒品會對腦部中樞神經造成影響，產生妄想及行為暴躁、意識模糊或精神恍惚，嚴重者會造成精神分裂，甚至導致死亡，切勿以身試法。

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