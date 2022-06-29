由《ESPN》頒發的年度卓越運動獎(ESPY)今天公佈了入圍名單，MLB天使隊「二刀流」大谷翔平連兩年擠進榜單，入圍了最佳MLB球員獎、年度最佳男運動員獎，而他將與眾多體壇巨星一同角逐，今年NBA總冠軍賽MVP柯瑞(Stephen Curry)也在其中，兩人的競爭想必會非常激烈，同時增添了許多看頭。

此獎又被稱作「體壇奧斯卡」，對職業運動員重要性無法言喻，去年大谷在聯盟表現轟動武林，成功獲得年度最佳MLB球員獎項，而今年他再次入圍，還首次擠進年度最佳男運動員榜單，將和柯瑞、NFL綠灣包裝工四分衛羅傑斯(Aaron Rodgers)、NHL愛德蒙頓油人中鋒麥大衛(Connor McDavid)一同角逐。

柯瑞本季表現無須多說，例行賽64場貢獻25.5分5.2籃板6.3助攻，外線命中率38%，季後賽出戰22場27.4分5.2籃板5.9助攻，外線命中率39.7%，率領勇士拿下總冠軍並成功獲得生涯首座FMVP金盃。38歲四分衛羅傑斯仍繳出亮眼表現，獲選聯盟年度MVP。NHL麥大衛為球隊隊長，25歲的他多次代表加拿大在世界冰球賽奪金。

Bryce Harper might be free next month to collect his ESPY



BEST MLB PLAYER

● Shohei Ohtani, Los Angeles Angels

● Bryce Harper, Philadelphia Phillies

● Aaron Judge, New York Yankees

● Jorge Soler, Atlanta Braves — Dan Gelston (@APgelston) June 28, 2022

此外在最佳MLB球員獎項中大谷還要與上季國聯MVP哈波(Bryce Harper)、洋基賈吉(Aaron Judge)、前勇士/現馬林魚球員索勒(Jorge Soler)競爭，想挑戰2連霸並不容易，哈波本季受傷勢影響還是奮戰64場，繳出15轟48打點、打擊率.318的成績，而賈吉徹底爆發，73場繳出28轟57打點、打擊率.289。暫居聯盟全壘打王。