苗栗市生命紀念園區納骨堂，預計7月2日公開抽籤選櫃位。（李京昇攝）

為解決民眾喪葬用地需求，苗栗縣公館鄉公所在鄉內第11公墓，興建隘寮追思紀念館，提供2萬3千多個櫃位，近日開放民眾申請使用，已有2千多人登記。另，苗栗市公所也新設苗栗市生命紀念園區納骨堂，並提供將近2萬7千個櫃位，預計7月2日公開抽籤選櫃位。

公館鄉隘寮追思館基地近1公頃，造價1.46億多元，公館鄉公所順利取得使用執照之後，6月1日起全面開放啟用，規畫有個人、雙人、家族等櫃位，個人與雙人價位從2萬5000到3萬、3萬5千元；家族則依6人、8人、12人區分，價格分別是25、50、75萬元，骨骸區4、5萬元，祖先牌位1萬元。

公館鄉長曾美露說，鄉公所在5月辦理法會啟用，6月起正式開放民眾申請，近期假日也都會開放納骨塔，現場也會派員解說，讓供鄉親申請塔位參考。

苗栗市納骨堂則位於苗市南勢里第3公墓內，占地約1公頃，早在2008年規畫興建，因故延宕多年，在苗栗縣政府協助下，2019年獲得內政部確認許可持續推動，歷經3年終於在今年4月完工。

苗栗市生命紀念園區造價1億6500萬元，為2層樓建築，規畫個人、夫妻、12人家族等骨灰櫃位，共有2萬6960個櫃位，第1期啟用後共可容納1萬4434個骨灰櫃，使用費從5萬8千元到140萬元不等，祖先牌位區使用費加管理費，長期期位5萬5千元、1年期位1萬7千元，並預計7月2日本周六公開抽籤選櫃位，7月15日正式啟用。