國中小學暑假即將展開，嘉義市學校暑期活動不中斷，強調在落實中央防疫指引下，各校可同時辦理實體與線上課程，以兼顧防疫與學習，另各國中小暑期育樂營以「小班教學、戶外為主」，至於校園暑假期間仍維持不開放家長與訪客入校，有必要入校者，應配合校方相關防疫措施。

嘉市教育處長林立生表示，為照顧學童以及家長需求，暑假期間學校可舉辦育樂營、暑期輔導、新生訓練及學習扶助等活動，依各校安排授課方式辦理，如達停課標準時，應暫停實體課程，得改採線上進行，另國小暑期課後照顧服務以實體課程進行，但得配合停課標準，若有確診者則停辦。

至於各國中、小暑期育樂營以「小班教學、戶外為主」方式，規畫運動休閒、藝術、魔術、創客等多元活動，林立生提醒，各國中小暑期各項社團、營隊與訓練如有跨縣市活動，務必落實防疫作為。

林立生要求，學校暑期各項活動舉辦前需事先掌握學生名單，授課師資均已完成3劑疫苗接種，每日量測體溫及作好環境消毒等防疫工作，如家長對於學習活動有群聚風險疑慮，可自行決定參加與否，取消參加者亦得向主辦學校辦理退費，市府也會隨時留意疫情狀況，依防疫政策作滾動式修正。