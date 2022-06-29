有些人個性善良，只要看到別人有難，他們就會主動提供協助，但好心不一定會有好報。《靈匣網》近日分享5個非常善良的星座，但有時卻容易被人利用，在職場上因此失去機會，雖然容易吃虧，但他們還是願意繼續幫助別人。

1.金牛座

金牛座個性沉穩務實，他們知道自己想要什麼，總是默默做事達成目標，絕不會在背地裡搞小動作，他們待人善良，不只願意幫助朋友，看到陌生人有難，他們也願意提供協助，就算犧牲自己也沒關係，甚至不求回報，金牛座雖然善良，但說話很直，一不小心就可能得罪他人，別人就會找機會報復，在職場上可能因此吃虧，錯失不少好機會。

2.牡羊座

牡羊座個性耿直卻很暴躁，說話非常直接，遇到不喜歡的事物時，他們就會表現得很明顯，無形中得罪許多人，可能因此懷恨在心，而且他們脾氣火爆，遇到事情就會變得很急躁，總是讓人覺得莫名其妙，但牡羊座私底下非常善良，處處為人著想，卻因急躁個性招人記恨，甚至因此吃虧，但他們從不在乎。

3.巨蟹座

巨蟹座心思細膩，有時因為過於敏感，經常產生負面情緒，小時候遇到不開心的事情時，他們還會願意表達出來，但隨著年齡增長後，他們開始在乎他人感受，因此會將心事藏在心裡，有時出自於好意幫助別人，搞砸後反被他人責怪，就算心裡委屈，但他們卻不願意反擊，或是為自己發聲，長期下來，對於巨蟹座的心理狀況並不好，建議他們應適時表達自己的情緒或找人訴苦。

4.雙魚座

雙魚座心腸軟，見不得別人吃苦受罪，因此看到別人有難時，他們可以不用等對方開口，就會主動提出幫忙，但有些人反而會認為，這是雙魚座想表現自我的舉動，就像在施捨一樣，但雙魚座從未想這麼多，有些人仗著雙魚座的善良，要求他們無止盡的奉獻，雖然雙魚座知道自己被利用了，但他們卻無法拒絕別人的求助。

5.獅子座

獅子座很有正義感，而且樂於助人，路見不平一定會拔刀相助，認為幫助弱小是自己的責任，雖然獅子座個性強勢，但他們非常善良，儘管有時助人不一定會獲得回報，但他們並不在意，有時還會盲目的幫助別人，若是看到弱者掉下眼淚，他們就會失去理智，從中幫忙，到頭來才發現，自己幫了不應該幫的忙，甚至還可能被利用，但獅子座並非省油的燈，若發現自己的善良被人利用後，他們就再也不會向同一人伸出援手。