尹小姐的大伯與姪子，都有COVID-19合併黴漿菌感染，姪子來到烏日林新醫院住進COVID-19專責病房，依據抽血及X光片報告，才發現原來不只罹患COVID-19，更合併黴漿菌感染。（林新醫院提供／馮惠宜台中傳真）

從肺部X光片看，尹小姐的姪子年紀1歲半，肺部有輕微發炎情形。（林新醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中大肚37歲確診者尹小姐在5月中確診之前，就有輕微咳嗽的徵兆，沒想到確診後反而變得劇烈，不但整天狂咳，甚至引起頭暈頭痛，一度以為是新冠肺炎後遺症，直到咳了近五周才到烏日林新醫院過敏氣喘科就醫，經抽血檢驗確認黴漿菌感染，接受3天日舒(zithromax)抗生素治療，咳嗽立即改善。

尹小姐表示，家中除了老公、小孩確診，大哥、大嫂跟姪子一家也在6月接連確診，其中姪子年僅1歲半，持續燒燒退退一個星期，來到烏日林新醫院住進COVID-19專責病房，依據抽血及X光片報告，才發現原來不只罹患COVID-19，更合併黴漿菌感染，給予日舒(zithromax)抗生素治療，小朋友的體溫就恢復正常了！

烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清表示，黴漿菌號稱「會走路的肺炎」，傳染力極強，因此這一家人全都在解隔陰性後相繼來抽血檢驗，結果發現都有黴漿菌感染，治療後紛紛改善喉嚨痛、胸痛及發燒的症狀。

他表示，黴漿菌屬「非典型呼吸道感染」，主要透過咳嗽或打噴嚏產生的飛沫來傳播。大部分感染黴漿菌後，潛伏期約1～4週，症狀常以咳嗽為表現，很容易久咳不癒，尤其超過2～3週會合併發燒、喉嚨痛，沒有症狀的人也可能在鼻腔或喉嚨帶有此菌；一般來說不會嚴重到需要住院，唯根據「Cureus醫學科學雜誌」文獻報告，COVID-19合併黴漿菌感染時，死亡率將會上升2倍以上、使用呼吸器的機會上升3.91倍及延長住院時間，不能輕忽。

賴永清也建議，如果新冠肺炎確診後仍有久咳未癒，持續發燒，或是症狀超過一星期都未改善，就應該考慮是否有合併感染，以對症給予抗生素治療，終結久咳不癒。