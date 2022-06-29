YouTuber奎丁(Zamy／王乙晴)有著美豔外型及32E性感身材，在學生時期被封為「輔大豪乳女神」，憑著豪邁、不做作風格在IG有68萬人追蹤，YouTuber內容時常以實驗等內容為主；近日她曬出自拍照，和粉絲分享自己的愛心項鍊，不過因為衣服設計感太強，搶走了項鍊的風采。

奎丁今（29）日在Instagram發文，她在墾丁某旅館打卡，寫下：「別跟我說你沒看到，愛心項鍊好可愛」，照片中奎丁單手撐頭，似乎橫躺在床上，她看向鏡頭表情從容，往下一看脖子上戴著小巧的愛心項鍊，款式滿好看的，不過多數網友應該都會被奎丁的身材吸引，正在渡假的她穿著黑色方領短版上衣，胸口處做成蝴蝶結造型，隱約露出南半球的輪廓，露出的事業線即使趴著仍然很明顯。

穿搭造型引來粉絲狂讚「這件衣服我喜歡」、「我發4（誓）！我只看項鍊⋯等等⋯我流鼻血先拿衛生紙」、「我怎麼看的是不一樣的事物」、「好性感可愛唷」、「跟小丁一起項鍊變得黯淡無光，小丁最口愛了」、「好圓，愛心好圓」，還有網友故意虧「有嗎......項鍊在哪裡，我沒看到啊」間接透露目光全被好身材吸引。

先前奎丁發布新片，踢爆有許多網紅拍攝T-SET的投資影片，而且獲利賺超大，只要把錢投入套利機器人中，機器人會幫顧客自動投資，一個月就能翻倍。奎丁解釋這個項目的前身叫做TokenSet，是多次改名的詐騙項目，奎丁專門去請教專家直說：「不可能會有投資報酬率這麼高。」她表示雖然項目可惡，但是詐騙還接下業配的網紅更加可惡，「沒有你們的推廣，會有這麼多人知道這個項目嗎？」，她踢爆這些網紅不但拿了業配的錢，一邊抽下線的傭金，甚至還幫廠商去找其他的網紅來業配，引發外界譁然。