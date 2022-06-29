「世界最性感女人」佩姬（Paige Spiranac）也有過嚴重煩惱，她的私密照被某位前任交往對象流傳出去，讓她遭到一些陌生男子的騷擾。「這真的很恐怖，收到這些我完全不認識的人寄來的訊息，而且他們已經把我看個精光，太噁心了。」

英媒《太陽報》報導，佩姬一度在媒體前聲淚俱下，後來更親自在播客節目Playing-A-Round解釋。她原本也不知裸照如何外洩出去，直到她當面找那個傢伙對質，她不敢相信那個男人會做出這種事，而且還冷淡地反嗆說：「是妳這婊子自己把照片寄給我的，活該。」

事發之後佩姬日夜擔驚受怕一段時間，「我每天早上起來檢查手機，看看我有沒有被登上TMZ（八卦媒體），我會被這家報導嗎，還是會出現在別的地方？這就是最糟的部分，我不斷處在壓力之下，擔憂某人拿到照片公諸於世。目前只有一張照片，我不知道他手上還有多少，他可能接二連三繼續散布下去。」她提到某些男人真的很噁心，一邊羞辱她是個婊子，一邊又把自己的露鳥照寄給她。

最後佩姬設法解決了這件事，她乾脆去拍攝《運動畫刊》泳裝特輯，「那一刻我贏了，我把胸部都露出來。」這讓佩姬感覺又贏回了自己的身體主導權。先前還有網友質疑她的胸部是假的，佩姬回文反嗆：「它們是真的，而且非常美麗。」