台北市長柯文哲力推雙語教育，還誇下海口要在10年之內，達成公立國中小學全雙語目標，預計2026年全市210校能順利轉型，不過許多教育團體、教師私下齟齬，質疑問題點在於師資挹注，否則只是空談理想，國民黨台北市長參選人蔣萬安今批評，北市目前所推的雙語只是「教學」而非「教育」，方法要用對，政策思維有檢討必要。

台北市學校教育產業工會上午與台北市議員秦慧珠，聯合舉辦「台北市教育政策研討會」，多名教師、教育團體、家長團體與會，身兼立委的蔣萬安也受邀出席，多名來賓提及108課綱教材版本多變、教師調薪、少子化衝擊、公幼托整合及雙語教育師資不足問題。

有關雙語教育推動一事，不少教育團體批北市府推動政策過於強勢，缺乏多元性，倘若全市100％都成為雙語實驗學校，如何確定實驗成功、成效又如何，且各科目皆有專業術語和知識，原本喜愛特定學科的學生，用中文授課能大幅吸收，但改以英語授課後恐影響正常學習，甚至失去聽課熱情，恐本末倒置。

秦慧珠質疑，柯文哲搶先中央稱北市要全面推動雙語教學，高喊口號卻難以實踐，主因是師資不足，據教育局說法，至少要等3年、114學年度補公費培育生，此前只能「年年度小月」，教育局面對教師、家長批評，也只能攤手表示「柯文哲快下台了」，之後就等下屆市長重新檢討政策、解決難題。

蔣萬安也分享自己在美國求學期間，英語進步的主因並非倚靠教師授課，而是日常生活中與同學友人「聊天打屁」，他也批評台北市推動的並非雙語教育，只能稱作是雙語教學，導致體育老師用英文教體育，或讓英語老師教體育，他質疑雙語教育的目標應一致，但政策思維應該滾動檢討，方法要用對。

對此，北市教育局副局長陳素慧表示，大規模聘請外師並非唯一途徑，因此北市是以輔導在職教師進修為主，預計114學年度將有104名雙語公費培育教師投入，補足師資缺額，但在此之前恐有2、3年的人力出缺。 陳素慧說，北市府目前有6大管道培育師資，包括透過師資大學公費培育、雙語學校聯合甄選、代理教師增能真除、現職教師增能培訓、市內教師調校意願、外籍教師協調教學，藉此解決雙語師資問題。