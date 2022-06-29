為了香甜的蜂蜜，蜂農辛苦搬遷蜂箱讓蜜蜂四處採集花蜜，原是工程師的三峽區養蜂產銷班班長陳冠樺，發揮機械專長研發出快捷蜂車，車上就能養蜂，不用搬遷蜂箱就能追花奪蜜，不僅節省勞力和時間，更能快速尋找花蜜，為養蜂業帶來新活力。

新北市農業局表示，快捷蜂車去年首次發車便幸運的採集到夢幻的櫻花蜂蜜，淡淡的櫻花香瞬間擄獲民眾的味蕾，上市馬上被搶購一空。陳冠樺今年也利用蜂車順利採集三峽當地桶柑蜂蜜，清香微甜的滋味也十分受到民眾喜愛。

40歲的陳冠樺原本的職業是工程師，為照顧生病的母親，毅然辭職回家接手養蜂事業，起初認為養蜂就像科技業一樣，找到花蜜就有良好的收成，但蜜蜂不是機器，有寄生蟲、病毒病甚至虎頭蜂都會來搶蜜，不小心整箱蜜蜂就得從零開始，時常要留意蜜蜂生長狀況，清理老舊巢脾及染病幼蟲。

陳冠樺以自產自銷的方式維持蜂蜜品質，但養蜂就佔去大多時間，為減少養蜂工作量，他利用機械專長獨自研發這台色彩鮮艷的快捷蜂車，將13年養蜂的經驗濃縮成這台快捷蜂車，蜂箱高度符合自身操作最大範圍，車上空間恰能檢查蜂箱狀況，還加裝滑輪方便操作，利用蜜蜂能辨認不同顏色的特性，設計色彩鮮豔的蜂箱，讓蜜蜂快速找到自己的蜂箱。

陳冠樺預計未來還要在快捷蜂車上加裝太陽能板、溫溼度測量計及攝影機，以後在家就能了解養蜂狀況，讓養蜂也能科技化。

新北市農業局長李玟表示，新北市蜂蜜品質優良，每年皆獲得全國評鑑肯定。市府對蜂農狀況加以輔導、宣傳並媒合農會協助銷售，讓每罐蜂蜜都能甜到民眾心坎。