高市議員邱于軒今下午3點多，在大寮服務處掛上斗大的桃紅色底看板，文宣寫著「高雄我們來拚」，她與柯志恩兩人肩並肩意象，令人印象深刻。（柯宗緯翻攝）

高市議員陳若翠則是在市區中正路上懸掛5層樓高看板，以藍色為主視覺，寫著「安居樂業，作伙拚」。（柯宗緯翻攝）

高市議員陳若翠今下午也掛上與前高雄市副市長李四川的合影看板，引發外界聯想。（柯宗緯攝）

國民黨六都市長提名最後一塊拼圖完成！今（29）日黨中央宣布徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，高市議員邱于軒、陳若翠搶掛看板，在下午黨中央正式宣布後，第一時間掛上合體看板。邱直說，藍營基層焦慮很久，終於等到母雞了，因此掛看板藉此凝聚藍軍士氣。

邱于軒今下午3點多，在大寮服務處掛上斗大的桃紅色底看板，文宣寫著「高雄我們來拚」，她與柯志恩兩人肩並肩意象，令人印象深刻，這也是高雄首面與「母雞與小雞」的看板。陳若翠則是在市區中正路上懸掛5層樓高看板，以藍色為主視覺，寫著「安居樂業，作伙拚」。

邱于軒表示，國民黨歷經罷韓、高雄市長補選後，士氣較為低迷，基層也焦慮了好一陣子，她自己甚至想說，印上只有「國民黨」3個字的假人影，但所幸最後柯志恩要來參選高雄市長，自己很開心，她相當適合的母雞，也希望藉此振奮很多支持者，今天會先掛1面，陸續會掛10幾面。

邱于軒坦言，柯志恩要來高雄，每個人有不同意見，不過「褒多於貶」，國民黨必須團體作戰，不要再有派系，沒有分裂的本錢，才能夠團結面對擁有執政機器、猶如巨獸般的民進黨。

邱于軒認為，柯志恩問政犀利，學識涵養俱佳，相信能以一個女性、媽媽的角度來發掘高雄的市政問題；她認為，目前高雄市空汙嚴重、貧富差距加大、政府供電不穩又要漲電價、疫情延燒、房價飛漲、工安意外頻傳等，都是高雄正面臨的問題和挑戰，期待柯志恩出線來為市政找解方。

陳若翠指出，柯志恩已就戰鬥位置，大家對她有所期待，希望她發揮母雞帶小雞、火車頭作用，而藍軍必須團結在一起，共同往目標邁進，而掛看板也是希望能讓柯知道，她並不孤單，大家會與她站在一起。另外，陳若翠今下午也掛上與前高雄市副市長李四川的合影看板，引發外界聯想。

高市議會國民黨團總召童燕珍盛讚說，柯志恩是非常適合且強力的人選，對上高雄市長陳其邁毫不遜色，有機會讓高雄重返執政。柯在政治、學術、媒體經歷都十分完整且豐富，對於高雄市政的困境與看法不只精準，且有相當的個人見解，黨籍議員都給予很大的肯定，基層也紛紛表示對柯志恩充滿期待，也提醒柯志恩務必小心面對民進黨用放大鏡檢視。

國民黨高市左楠區參選人白喬茵認為，高雄歷經政治紛紛擾擾，相信會留在過去，柯志恩會用強大的個人特質陽光、熱情改變這座城市，尤其柯很多斜槓身分，是媽媽、教授，也曾是全球走透透的節目主持人，她具備溫暖、專業，相信會將高雄帶往國際。