法務部行政執行署29日表示，自2020年至今年5月底止，全國13分署追討欠稅大戶，實施暫予留置及拘提共152人，因此清償或分期繳納金額累計高達1億1644萬餘元，另管收72人次，追回1億8998萬餘元，成效卓著。

執行署表示，為方便民眾繳納行政執行案款管道，提高4大超商繳款上限，據統計自2008年6月至今年5月止，總繳納件數達944萬5487件，繳款金額高達560億3538萬712元。

此外，執行署指出，全國13分署自2016年1月4日起陸續加入「公務機關信用卡繳費平台」，提供民眾臨櫃以信用卡繳納案款的服務，並自2018年1月起陸續啟用「Apple Pay」、「Samsung Pay」、「Google Pay(Andriod Pay)」、「Taiwan Pay」等行動支付服務。截至今年第1季為止，累計刷卡筆數5萬4070筆，刷卡金額14億3675萬9953元，其中有關繳納拍賣價金部分，累計刷卡金額達5102萬972元。

另自2020年11月1日起，由屏東分署試辦「虛擬帳號」繳款服務，藉由寄送印有虛擬繳款帳號之傳繳通知書，民眾於繳款期限內可至四大超商繳納案款，亦可使用ATM轉帳、語音轉帳、網路銀行轉帳等繳費服務。預計將在今年8月間全國全面實施，以提供民眾更加便捷之繳款方式及選擇。