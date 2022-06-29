新華社29日報導，中共中央組織部最新黨內統計資料顯示，截至2021年底，中國共產黨黨員總數為9671.2萬名，比上年淨增343.4萬名。中共的基層組織493.6萬個，比上年淨增11.7萬個。

報導稱，中共規模進一步壯大。黨員總數比上年增加3.7％，比中共十八大召開時增加15.9％。十八大以來實施發展黨員總量調控，黨員數量穩步增長。2021年建黨100周年，全年新發展黨員438.3萬名，比上年增加195.6萬名。其中，生產工作第一線的231.1萬名，占52.7％；大專以上學歷211.5萬名，占48.3％；35歲以下354.0萬名，占80.8％。

中共結構持續優化。大專以上學歷黨員5146.1萬名，占53.2％，比上年提高1.3個百分點；女黨員2843.1萬名，占29.4％，比上年提高1.0個百分點；少數民族黨員728.5萬名，占7.5％，比上年提高0.1個百分點。與2012年底相比，大專以上學歷、女性、少數民族黨員占比分別提高13.2、5.6、0.7個百分點。工人和農民仍是黨員隊伍主體，占總數33.6％。

中共黨員教育管理不斷加強。各級舉辦培訓班177.3萬期，縣級以上黨委集中輪訓基層黨組織書記430.4萬人次，教育品質持續提升。黨組織生活更加嚴格規範，424.8萬個黨支部召開專題組織生活會、開展民主評議黨員。

中共基層黨組織不斷鞏固。大陸全國共設立基層黨委27.8萬個、總支部31.6萬個、支部434.2萬個。全年178.2萬個基層黨組織完成換屆，農村、社區基層黨組織帶頭人隊伍進一步優化。村、社區黨組織書記中，大專以上學歷分別占40.8％、77.7％，比上年提高14.3、10.3個百分點；35歲及以下的分別占12.5％、18.2％，比上年提高4.5、5.0個百分點。