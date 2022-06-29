曾是女團Twinko成員的33歲女星徐凱希，前年11月大方認愛圈外曾姓男友，甜蜜感情穩定發展，獲得大批粉絲祝福，為此，她曾對《tvbs新聞網》透露過，她的每一任男友都會以結婚為前提，也強調不會出現先有後婚的事，想不到28日一張側身照，卻被網友看出似乎飄散出一股孕味，急得她馬上澄清。

女星徐凱希28日曬出一張戶外側身照，笑容非常燦爛，寫下：「最真誠的笑通常都發生在捕捉的瞬間」照片中的她頂著藍綠色頭髮，搭配天空藍連身淑女裝扮，模樣非常甜美可愛，不過由於那件洋裝設計較為蓬鬆，再加上天生臉蛋較帶肉感，全身飄散出一股幸福味，讓不少網友對她提出懷疑「凱希女神是不是有喜了」。

為此，徐凱希也急忙在留言區解釋，最近身材是「變瘦」才對：「各位廣大的網友們，我天生臉圓沒修圖所以長這樣，冤枉啊」並要大家別誤會有喜「想太多了，這個看到真的不會開心，穿洋裝不代表懷孕好不好」直喊冤枉。

事實上，34歲徐凱希曾透露凍卵一事，她認為女人過了30歲才是顛峰，不僅生活走向花路，身體健康狀況都是最佳狀態，傳統思維中，總會希望過30要趕快生小孩，擔心以後較有困難懷上孩子，因此她才會想去凍卵，這樣便可以不被生育問題限制住其他人生規劃。