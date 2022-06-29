歐股周三早盤低走。對全球衰退的擔憂，掩蓋了市場對中國解封的樂觀情緒；投資人也在等待主要央行行長的會議演說，希望能尋找政策線索。

周三泛歐Stoxx 600指數跌2.82點或0.68%，為413.37點，終止了過去連三個交易日的上漲。而華爾街隔夜也因低迷的消費者信心而下跌。

德國DAX指數暫跌1.1%，表現為歐洲夥伴股市最差。德國即將在稍晚公布通膨數據。歐元區消費者信心數據也將在週三稍晚公布。

礦業股跌1.1%。近期因中國需求復甦的期望，大宗商品價格揚升，但反彈的力道正在減弱。

全球第二大時尚零售商H&M升4.0%，報126瑞典克朗。在逛街購物者紛紛回流情形下，該公司公布優於預期的上季業績表現，獲利增加33%。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)和聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)將在周三下午的歐洲央行論壇討論會上發表演說。