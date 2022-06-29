經濟部宣布7月起調漲電價，但強調高達97％家庭民生用電暫不漲價，國民黨台中市議員參選人楊大鋐抨擊根本是「政府的謊言」，他強調，中央說民生用電1000度以下不漲價，但社區大樓的公共用電動輒上千瓦，其實已經偷偷跟著漲了9％，最後還是由所有住戶分攤。

楊大鋐表示，一般社區大樓的公共用電計算方式，都是由全體住戶平均分攤，其用電項目包括電梯、照明及各種公共設施，也就是社區內設備越多、用電量就越高，而仔細算一算，幾乎所有社區公共用電都是動輒千瓦以上，這是政府沒有講清楚的部分。

住在台中西屯區的陳姓住戶就說，她居住的社區每兩個月公共用電大約藥4600度，算一算約2萬多元公共電費，必須要由社區住戶分攤，若遇到夏季高電價期間，每度用電的價格大約要再增加2％，若依照中央宣布的1000度以上用戶漲價標準，7月公共電費支出恐將較6月增加11％，實在吃不消。

另名林姓民眾則說，只要有電梯的社區大樓，公共用電肯定都是超過1000度，且他們社區的公共電費是由管理費支出，可預知的未來管理費勢必要跟著電價調漲。

楊大鋐說，政府說多數民生家庭用電不漲價，但其實社區大樓用電已經跟著漲，他呼籲經濟部應針對社區公共用電的情況檢討電價調漲政策，設計完善配套，讓漲價的衝擊降到最低。